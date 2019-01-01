ارتفاع قتلى الانهيار الأرضي جنوب غربي الصين إلى 29 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 29 قتيلا فيما لا يزال 22 في تعداد المفقودين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان السبت-، أنه تم العثور على خمس جثث أخرى من ضحايا الانهيار الأرضي، ما رفع إجمالي عدد القتلى حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم إلى 29 شخصا.

وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ إجمالي 40 شخصا من موقع الحادث، فيما يواصل عدد من فرق الإنقاذ والخبراء العمل في موقع الحادث لليوم الرابع على التوالي، للبحث عن المفقودين.

وخصصت وزارتا المالية وإدارة الطواري في الصين 30 مليون يوان (حوالي 3ر4 مليون دولار) للإغاثة من الكوارث، حيث ستستخدم هذه الأموال لدعم عملية البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا وأعمال إغاثة أخرى.

ووقع انهيار أرضي في قرية بمحافظة شويتشنغ بمدينة ليوبانشيو مساء يوم الثلاثاء، ما أدى إلى دفن 21 منزلا.