 ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بإقليم «غزني» الأفغاني إلى 24 قتيلا ومصابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بإقليم «غزني» الأفغاني إلى 24 قتيلا ومصابا

كابول - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 1:02 م

أعلنت شرطة إقليم (غزني) الأفغاني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة في مقاطعة (أب باند) بالإقليم، إلى أربعة قتلى على الأقل من قوات الأمن و20 مصابا.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم خالد وارداك قوله "إن الانفجار وقع عندما قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من البوابة الأولى لمبنى المقاطعة".. مشيرا إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.
من جانبها، أعلنت حركة (طالبان) الأفغانية مسئوليتها عن هذا الانفجار.

وكان مسؤولون عسكريون قد أفادوا - في وقت سابق اليوم - بمقتل 27 من عناصر طالبان، وإصابة 6 آخرين في مواجهات مع القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي أوروزجان وغازني.

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