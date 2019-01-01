وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان الوضع في فنزويلا وإيران

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره الصيني وانج يي، مشكلة إيران النووية والوضع في فنزويلا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة (بريكس) في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مشكلة إيران النووية والوضع في فنزويلا، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المشتركة من أجل الحفاظ على الاستقرار في الساحة الدولية.

وقال لافروف إن التعاون الاستراتيجي والشامل بين روسيا والصين يتحرك إلى الأمام .. داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الأمور الدولية والإقليمية.

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني إن العالم يواجه في المرحلة الحالية تغيرات كبيرة لم نشهدها منذ قرن .. لافتا إلى أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أقوى وأكثر متانة .. مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الروسي من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية والمصالح لكلا البلدين، ودعم الحياد والعدالة في الشؤون الدولية.