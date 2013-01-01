رئيس اتحاد السباحة: الإصابة حرمت فريدة عثمان من إنجاز أكبر في بطولة العالم

أكد ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، ورئيس البعثة المصرية في بطولة العالم أن تحقيق فريدة عثمان اليوم للميدالية البرونزية هو إنجاز كبير جدًا في ظل حالتها الصحية.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ«الشروق» عقب التتويج: «ما حققته فريدة اليوم، هو إنجاز في ظل الوعكة الصحية التي عانت منها منذ ليل الجمعة وأدى إلى احتجازها في المستشفى حتى فجر السبت».

وأضاف إدريس: «فضلنا عدم مشاركتها في منافسات نهائي 50 م حرة، حتى تركز مجهودها على منافسات الفراشة، وتمكنت من تحقيق إنجاز كبير للسباحة المصرية، ولو كانت في حالتها الصحية الطبيعية كانت ستحقق أفضل من ذلك».

وأوضح رئيس البعثة أن سباق اليوم ليس مؤهلًا لأولمبياد طوكيو، ولكنه أشار إلى ثقته الكبيرة في تأهل فريدة عثمان إلى النهائيات الأولمبية، حيث قال: «سباق اليوم ليس مؤهلًا لأولمبياد طوكيو ولكنني على ثقة من تأهل فريدة لدورة الألعاب الأولمبية، كما تأهل فريق السباحة التوقيعية بالكامل وكذلك فريق الزوجي، كما تأهل علي خلف الله، وننتظر تأهل عدد كبير من خلال الدورة الإفريقية المقبلة، وحتى الآن أكبر عدد من المتأهلين للأولمبياد من الاتحاد المصري للسباحة».

وحققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة 50 متر فراشة، بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية التي أقيمت ظهر أمس، السبت. (طالع التفاصيل)