كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

تشهد بعض دول أوروبا موجة حر تثير المخاوف بشكل كبير وقد تؤثر على صحة السكان. وفي ألمانيا، لجأ بعض الناس إلى طرق متفاوتة من أجل التعامل مع موجة الحر. ألبوم الصور يسلط الضوء على بعض منها.

حرارة مفرطة

منذ أيام تشهد القارة الأوروبية موجة حر شديدة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بعض البلدان الأوروبية إلى مستويات كبيرة للغاية على غرار 45 درجة (قياسية) في جنوب فرنسا و40 درجة مئوية في إسبانيا. أما في ألمانيا فقد وصلت درجة الحرارة في الأيام السابقة إلى مستويات مرتفعة جداً، خصوصاً في جنوب غربي البلاد، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.

مبادرة خاصة

في مدينة نورنبورغ الواقعة في ولاية بافاريا الألمانية، تم إطلاق مبادرة خاصة من أجل التعامل مع موجة الحر هناك. ووضع القائمون على هذه المبادرة إبريق ري على عدة أشجار في مناطق متفرقة حول المدينة، وذلك بهدف تسهيل عملية ريّها من طرف السكان.

الهروب من الحر

في العاصمة الألمانية برلين، وجد بعض الناس طريقة مواتية للتعامل مع موجة الحر، فقد توجه عدد كبير من الناس إلى إحدى البحيرات هناك من أجل الاستمتاع بهذا الجو الصيفي وقضاء أوقات ممتعة. بيد أن توافد أعداد كبيرة من الناس على البحيرات أقلق راحة البجع (الصورة)، الذي فضل البقاء بعيداً عن الناس.

بحيرات وأنهار

أما في ميونخ الألمانية، فإن الوضع لم يختلف كثيراً في عاصمة الولاية البافارية، فقد توافد الناس على بعض أنهار وبحيرات المدينة من أجل مواجهة حرارة الشمس المفرطة هذه الأيام، والاستمتاع كذلك بأوقات جيدة برفقة الأهل والأصدقاء.

"هجوم" على المسابح

تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى ازدياد الإقبال على المسابح، التي أصبحت من الوجهات المُفضلة لبعض الناس في هذه الأيام. وينتظر بعض الناس بفارغ الصبر أمام مسبح في العاصمة الألمانية برلين من أجل السماح لهم بالدخول والتمتع بالمياه الباردة.

فرصة للاستجمام

رغم خطورة موجة الحر وتأثيرها السلبي على الإنسان والحيوان والطبيعة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل أيضاً فرصة رائعة للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة، مثلما توضح الصورة المُلتقطة لبعض الأطفال في مسبح ببلدة إلتساخ، التي تقع في ولاية بادن فورتمبورغ الألمانية.

حمام بارد

لم تسلم الفيلة بدورها من موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية، حيث حصلت هذه الحيوانات في حديقة برلين على حمام ماء بارد ومنعش، يُساعدها على الهروب ولو مؤقتاً من حرارة الشمس المُفرطة.

الماء في مواجهة الحر

يستمتع هذا السائح الإيطالي بمياه باردة تتدفق من نافورة وسط العاصمة الألمانية برلين. ويُتوقع أن تتكرر موجات الحر في أوروبا جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يتكيف المجتمع وممارساته تبعاً لتغير أحوال الطقس.