 ماكرون يبحث مع ترامب ضرورة فرض ضريبة رقمية كبيرة والوضع في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يبحث مع ترامب ضرورة فرض ضريبة رقمية كبيرة والوضع في إيران

باريس (رويترز)
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 3:49 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 3:49 ص
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ماكرون بحث ضرورة التوصل لاتفاق دولي بشأن فرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال يوم الجمعة.

وتركز الاتصال جزئيا على إيران واجتماع القمة المقبل لمجموعة السبع في أغسطس آب وجاء بعد أن قال ترامب في وقت سابق إنه سيتخذ إجراء جوهريا إزاء فرنسا بعد أن أعلنت باريس فرض ضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال مكتب ماكرون إن ”الرئيس أكد أيضا أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية،الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع“.

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