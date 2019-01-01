حبس سائق وقهوجي متهمين بقتل زميلهما لسرقة سيارة يعمل عليها بأبو النمرس

والدة المجني عليه: أبوه سابني وكان بيصرف عليا أنا واخواته.. وسلمهوني جثة مشوهة

قررت نيابة البدرشين، حبس سائق وقهوجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل حدث، بعد استدراجه لمحاولة سرقة سيارة يعمل عليها.

"قتلوا سندي اللي معندهمش رحمة.. منهم لله"، كلمات قليلة لها وقع أكبر من عددها في القلوب، قالتها والدة كريم صاحب الـ17 عاما، الذي قُتل على يد سائق زميله وآخر بعد أن استدرجاه لسرقة السيارة التي يعمل عليها، ليترك خلفه والدته وشقيقه وشقيقته بدون سند بعد انفصال والدهم عندهم.

ماسأة كريم ترويها والدته قائلة إنها انفصلت عن زوجها منذ فترة بعد أن أنجبت ولدين وبنت أكبرهم كريم، مضيفة أن المجني عليه كان دائم البحث عن عمل حلال لكسب رزقه والاهتمام بالأسرة الصغيرة على الرغم من صغر سنه، إلا أن الظروف المعيشية أجبرته على تحمل مسئولية أكبر منه بكثير.

وأوضحت أن كريم عمل بالكثير من الأماكن حتى توصل لشخص لديه ميكروباص يعمل على خط "ناهيا- الكفر" وطلب منه العمل لديه كوردية على الميكروباص واتفقا على الأجر بينهما.

وذكرت أن كريم بدأ في ممارسة عمله ومع ضغوط الحياة طلب من صاحب السيارة أن يكمل ورديته على مدار اليوم لعله يتحصل على المزيد من الأموال لسد حاجة أسرته وتوفير أبسط الإمكانيات ومتطلبات الحياة لهم.

وفي يوم الحادث -الخميس الموافق 11 يوليو- استوقف كريم بمنطقة بولاق اثنين أحدهما يعمل بالموقف، وطلبا منه توصيلهما إلى مكان توجههما إلى فرح صديق على الطريق الدائري.

ولمعرفته السابقة بأحدهما، وافق المجني عليه، وأثناء قيادته السيارة طلبا منه التوقف، إلا أنه رفض بعد أن شعر بخيانة تقترب منه، فأمسك أحدهما برأسه وأمسك الآخر بمقود السيارة حتى تمكنا من إيقافها على الطريق، وطلبا منه الخروج من السيارة إلا أنه توسل إليهما في محاولة منه ليتركا السيارة خاصة وأنها ليس مملوكة له.

وأثناء حالة الشد والجذب أمسك أحد المتهمين أداة حادة، وبدأ في توجيه الضربات إلى رأس كريم حتى خر قتيلا، فوضعوه داخل بطانية كانت موجودة بموقع الحادث، وأثقلوه بالحجارة، وألقيا جثته بمنطقة الحرانية بأبو النمرس، وفرا هاربين بالسيارة.

مر يوم كامل، ولم يعد كريم لصاحب السيارة، الذي لم يجد حلا سوى الاتصال بوالدته، التي أخبرته بعدم وصول ابنها للمنزل.

وبدأ الشك يراود نفس صاحب السيارة، في الوقت الذي ضرب الخوف قلب الأم على نجلها، وقطع تلك الحالة "عماد" شقيق والدة كريم، فتقدم لمركز الشرطة ببلاغ رسمي بتغيب ابن شقيقته.

وقال صاحب السيارة لأسرة كريم: "لقيت العربية اللي معاه وطُلب مني 10 آلاف جنيه مقابل عودة السواق"، ففتح بتلك الكلمات بابا من الأمل، إلا أن الأمل والفرحة لم يدوما طويلا، إذ أن خال المجني عليه تلقى اتصالا من القسم بالعثور على جثة طافية بمياه الترعة يُرجح أنها لكريم.

وعن تجربة معاينة الجثة، تقول والدة كريم: "لقيت جثة مشوهة قالوا دي بتاعت ابني، قتلوه اللي معندهمش رحمة".

فيما أجرت النيابة العامة، المعاينة للجثة وبالكشف المبدئي تبين أنها لكريم علاء الدين المجني عليه، وأنها ملفوفة ببطانة ومثقلة بحجارة تمنعها من الطفو، فأمرت النيابة بتشريحها والتصريح بدفنها.

وبإجراء التحريات اللازمة من خلال مباحث الجيزة تبين أن وراء الحادث كلا من "محمد م."، 23 عامًا، سائق، وشهرته "المنسي"، و"شعبان ن."، 22 عاما، قهوجي.

وبالقبض عليهما ومواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليه، وأنهما استدرجاه بحجة توصيلهما إلى عرس صديقهما بمنطقة أبو النمرس، وبوصولهما لمكان مظلم ارتكبا جريمتهما، مؤكدين أنهما كانا يخططان لسرقة السيارة فقط إلا أن مقاومة المجني عليه دفعتهم لقتله.