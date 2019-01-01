تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية مع بطء النمو الاقتصادي في يونيو

تراجعت الأرباح في الشركات الصناعية الصينية، ما يسلط الضوء على العقبات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر المكتب الوطني الصيني للإحصائيات -في بيان اليوم السبت- أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت بنسبة 3.1% في يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى أقل مستوى له منذ عام 1992 في الربع الثاني، ما يؤكد أهمية المحادثات التجارية المقرر استئنافها في شنغهاي الأسبوع المقبل.

وتواجه المصانع الصينية ضغوطا بسبب تباطؤ الطلب العالمي، والعقبات الخاصة بارتفاع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الضغوط حول الربحية بسبب تجدد مخاطر الانكماش في أسعار المنتجين.