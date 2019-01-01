جماعات حقوقية تحتج على مطالبة تركيا للاجئين سوريين بمغادرة إسطنبول

نظمت جماعات حقوقية تركية احتجاجا، السبت، في إسطنبول تضامنا مع اللاجئين السوريين، في أعقاب إعلان الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنه سيتم نقل السوريين خارج المدينة إذا لم يتم تسجيلهم رسميا.

وأمهل حاكم اسطنبول اللاجئين السوريين غير المسجلين، يوم الاثنين، حتى 20 أغسطس للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة. ولقي القرار تأييدا من جانب وزارة الداخلية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن بعض السوريين يتم ترحيلهم إلى خارج البلاد، ويتم ترحيل البعض منهم إلى مناطق تشهد نزاعات مثل إدلب في سورية.

وانضم نحو 100 ناشط حقوقي إلى الاحتجاج في اسطنبول حاملين لافتات مكتوب عليها "لا لقمع اللاجئين" و"تسقط العنصرية".

وجرى التشويش على الاحتجاج من قبل مجموعة تحمل الأعلام التركية وتردد شعارات قومية. وفرقت الشرطة المجموعة بعد ذلك بينما ظلت تردد هتافات معادية للاجئين.

في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات متقطعة بين السوريين والأتراك في إسطنبول وسط ازدياد الاستياء من اللاجئين فى ظل أزمة اقتصادية.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ من سورية، مع تسجيل أكثر من نصف مليون منهم في اسطنبول.