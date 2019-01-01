الحكومة الأفغانية: مفاوضات مباشرة مع طالبان خلال أسبوعين

أعلنت الحكومة الأفغانية السبت أن مفاوضات مباشرة ستبدأ مع مسلحي طالبان في غضون الأسبوعين المقبلين.

ولم تؤكد طالبان حتى الآن تلك المحادثات. وترفض الحركة المسلحة حتى الآن الجلوس مع الحكومة الأفغانية، حيث تتهمها بأنها "دمية" في أيدي القوات الأجنبية.

وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة الأفغانى لشؤون السلام، في رسالة بالفيديو نشرتها وسائل إعلام أفغانية إن وفدا من 15 عضوا سيمثل الحكومة في المحادثات. وأضاف أن الجولة الأولى ستعقد في دولة أوروبية (لم يحددها).

وذكرت مصادر في كابول أنه من المفترض أن تستضيف العاصمة النرويجية أوسلو الجولة الأولى من المحادثات.

وكانت الحكومة في كابول قد أنشأت مؤخرا وزارة السلام في محاولة للإسراع من وتيرة عملية السلام. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أشرف غني اليوم السبت حل قطاعات من المجلس الأعلى للسلام، وهو الهيئة المشرفة على جهود السلام في البلاد.

ويلتقي ممثلون من الولايات المتحدة وطالبان منذ الصيف الماضي أملا في إيجاد حل سلمي للنزاع الأفغاني.

وكان الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة بأفغانستان، زلماي خليل زاد، قال في مطلع تموز/يوليو إنه تم إحراز تقدم كبير في الجولة السابعة من المحادثات مع طالبان.

إلا أن طالبان تصر حتى الآن على أن محادثاتها مع الحكومة الأفغانية لن تبدأ قبل حل مسألة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.