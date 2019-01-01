طالبان تقتل 10 من رجال الشرطة وسط أفغانستان

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ذكر مسؤولون -اليوم السبت- أن مسلحي طالبان قتلوا عشرة من رجال الشرطة على الأقل في إقليم دايكندي الواقع في وسط أفغانستان.

وقال عضوا المجلس الإقليمي سيما روستاميان وسوهراب علي إعتمادي إن الهجوم على نقاط التفتيش أسفر عن إصابة تسعة آخرين في مقاطعة كيجران بالإقليم.

وأضاف المسؤولان أن المقاطعة خاضعة لسيطرة أفغانستان ولكن مسلحي طالبان يأتون من إقليم هلمند المجاور الواقع بجنوب البلاد لشن هجمات من وقت لآخر.

ورغم المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان للتوصل لحل سياسي للصراع، يشن المسلحون بانتظام هجمات على أهداف أفغانية ودولية عبر البلاد.

ويعتقد المسلحون أن مكاسبهم العسكرية يمكن أن تقوي موقفهم في المحادثات.