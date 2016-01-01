رغم ظهور موضة الكاروهات منذ سنوات عديدة، إلا أنها استطاعت التماسك أمام خطوط الموضة التي تتغير أكثر من مرة في العام الواحد، ومع موضة الصيف والربيع تظهر بعض الموديلات النسائية بالقماش الكاروهات متعدد الألوان وتجذب بعض الفتيات لشرائها والتألق بها.

ومن دور الأزياء التي حرصت على وضع الكاروهات ضمن عروضها، دار الأزياء الفرنسية سونيا ريكيل، التي استطاعت إضفاء لمسات جمالية خاصة على الكاروهات، من خلال قصات مختلفة وألوان متجددة عن الأسود والأحمر التقليدي المنتشر بالأسواق.

دار الأزياء الفرنسية الشهيرة سونيا ريكيل التي أطلقت عام 1958 حان الوقت لتغلق أبوابها أمام محبي الموضة، بعد خسائر تجارية تعرضت لها مؤخرًا، نتيجة لفشل مجموعة "فيرست هيريتج براندز" التي اشترت الدار منذ 7 سنوات من صاحبتها ريكيل التي توفت منذ عامين، في العثور على مشتري جديد ينقذ "سونيا" من الانهيار.

وقبل إغلاق الدار بشكل فعلي، سلطنا الضوء على موديلات الكاروهات التي كانت ضمن الملابس النسائية التي قدمتها دار سونيا الفرنسية في أكثر من عرض أزياء، مثل المشاركة في عرض ربيع 2018 ضمن أسبوع الموضة في باريس، حتى تعلم محبات الموضة كيفية التجديد في ملابس الكاروهات على طريقة "سونيا".

احتوى عرض الربيع على أكثر من تصميم نسائي بالكاروهات، مثل التنورة القصيرة مع البلوزة التي تكشف الخصر وكان هذا الموديل باللون الأحمر والأبيض، وجددت الدور الكاروهات السوداء من خلال فستان طويل ضيق الصدر وواسع من الأسفل، أما التصميم الثالث، فكان عبارة عن بلوزة سوداء عادية مع تنورة كاروهات سوداء قصيرة مع حزام أسود عريض عند الخصر.

وفي عرض أزياء عام 2016، جددت أيضًا "سونيا" إطلالة الكاروهات، من خلال عمل فستان من الكاروهات البيضاء والسوداء لكن على هيئة عباءة واسعة مفتوح الصدر وطويلة، تصلح لموضة المحجبات في العالم العربي.

وجددت دور أزياء سونيا الفرنسية موضة الكاروهات مجددًا، حينما شاركت في معرض باريس أيضًا منذ عدة أعوام، من خلال صناعة جاكت كاجول نسائي من الكاروهات البيضاء والسوداء، مع أزرار ضخمة من اللون الذهبي على شكل وردة، يصلح لتنسيقه مع الإطلالة الصباحية في العمل.

وفي العام ذاته، كشفت "سونيا" عن موديل كاروهات مشابه لقماش الكاروهات الخاص بالمدارس، لكنها صنعت منه إطلالة متناسقة، حيث كان عبارة عن بدلة متكاملة بكاروهات اللون الأحمر القاتم، والجديد أن الدور دعمت هذه الإطلالة بحقيبة يد عملية من لون الكاروهات ذاته، وقبعة حتى تتناسب الإطلالة مع فصل الصيف.