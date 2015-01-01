النقض تؤيد أحكامًا بالسجن ضد 12 متهمًا من شباب الإخوان فى قضية تظاهر بدمياط

تأجيل إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان فى «أحداث قسم العرب» إلى 26 سبتمبر

أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة جنايات دمياط ضد 12 متهما من شباب جماعة الإخوان الإرهابية بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 متهمات، وسنتين لـ 4 أخريات، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، لإدانتهم بالتظاهر وإحداث فوضى والتعدى على الأهالى وضباط الشرطة بالضرب.

وأصدرت محكمة النقض، أمس؛ قرارها برفض الطعون فى القضية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم. فيما تعود أحداث القضية إلى مايو 2015 عندما قامت فتيات جماعة «الإخوان» بالتظاهر وإثارة الشغب فى ميدان سرور بدمياط، وتم القبض على 12 من شباب الجماعة وعرضهم على النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وفى سياق مشابه، قررت محكمة جنايات بورسعيد فى جلستها المنعقدة، أمس؛ تأجيل إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل فى قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013 والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

وكانت محكمة النقض، ألغت فى شهر مايو الماضى الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع وآخرون من قيادات الجماعة والتى تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد فى القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

وسبق لمحكمة جنايات بورسعيد أن أصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، إذ كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات من بينها «التحريض على القتل والشروع فى القتل وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».

وتبين من التحقيقات والمعاينة التى أجرتها النيابة العامة وقوع تخريب فى أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابى من جانب المتهمين، موضحة أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، وذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.