النوم أمام المروحة والاستحمام بماء شديد البرودة، عادات شهيرة أثناء فصل الصيف، لكنها تأتي بنتائج عكسية، فما هي أفضل الحيل للتعامل مع حرارة الصيف؟

موجات حر غير معتادة تجتاح أوروبا ونقاشات حول أفضل طرق التعامل مع الحرارة الشديدة، فما هي أكثر الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحرارة وأفضل طرق التغلب عليها:

الحمام البارد..أبرز العادات اليومية الخاطئة: الحمام الصباحي البارد من الثوابت اليومية عند الكثيرين خلال أيام الصيف الحارة وهو أمر يأتي بنتائج عكسية، فالماء البارد يؤدي لإفراز الجسم المزيد من العرق وبالتالي فقدان الكثير من السوائل، لذا فمن الأفضل دوما الاستحمام بالماء الفاتر.

لا تتخلص من الغطاء: التخلص من الأغطية أثناء النوم من الأمور التلقائية عندما ترتفع درجات الحرارة، وهو أمر يزيد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد، لاسيما وأن حرارة الجسم تقل أثناء النوم، لذا من الأفضل استخدام أغطية خفيفة ليلا، بدلا من التخلي التام عنها.

قربة الماء الساخن: لا تتعجب، فقربة الماء الساخن التي تستخدم عادة لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة أو لعلاج أوجاع البطن والعظام، لها استخدامات أخرى، إذ ينصح الخبراء وفقا لموقع " بايرن 1" بوضع قربة الماء في الثلاجة طوال اليوم ثم وضعها على السرير قبل النوم، الأمر الذي يعطي برودة لطيفة للسرير أثناء النوم.

لا للمروحة: يحذر الخبراء من الأضرار الكثيرة للنوم أمام هواء المروحة، ولكن ما يمكنك فعله هو ربط غطاء سريرك على شكل يشبه الخيمة ثم توجيه هواء المروحة البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم.

ستائر مبللة: يمكن الاستعانة بأقمشة قطنية مبللة وتعليقها كالستائر على النوافذ، من أجل الحصول على نسمات هواء باردة عندما تشتد درجة الحرارة بالخارج.

اهتم بمائدة طعامك أثناء الصيف: لا مكان للأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة أثناء الأيام الحارة. السلطات والفواكه والأسماك، من الخيارات المناسبة لفصل الصيف. وينصح الخبراء وفقا لمجلة "شتيرن" الألمانية، بالإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل مثل البطيخ والخيار.

أما نصيحة الخبراء المتكررة في كل الفصول والظروف، فهي الإكثار من شرب المياه والسوائل، تجنبا لمشكلات اضطراب ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية بسبب الحر الشديد.