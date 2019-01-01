نشطاء المعارضة الروسية يتظاهرون خارج مقر عمدة موسكو

ينظم نشطاء روس احتجاجا اليوم السبت، خارج مقر عمدة موسكو حيث تم بشكل مثير للجدل رفض مشاركة العديد من مرشحي المعارضة في انتخابات مجلس المدينة المقبلة.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن الشرطة حذرت من قمع المسيرة التي لم تسمح بها سلطات المدينة مؤكدة أن الشرطة سوف "تتخذ كل الاجراءات اللازمة لتجنب أي إخلال بالنظام العام".

وفي نهاية الاسبوع الماضي، شارك الآلاف من المتظاهرين، ومن بينهم زعيم المعارضة اليكسي نافالني، في مسيرة احتجاجية مماثلة بوسط موسكو.

واعتقل نافالني بعد عدة أيام بتهمة تنظيم احتجاج بدون تصريح وحكم عليه بالسجن 30 يوما.

وقال نافالني في مقطع فيديو بعد اعتقاله "من الواضح أنهم اعتقلوني لدعوتي للاحتجاج يوم 27 (يوليو الجاري).. لأنهم اعتقلوني، ادعوكم بالطبع للخروج للاحتجاج".

وقد حصل نافالني على المركز الثاني في انتخابات عمدة موسكو عام 2013 بحصوله على نحو 25 بالمئة من الأصوات. واعتقل أكثر من مرة لتنظيم مسيرات احتجاجية بدون الحصول على تصريح من السلطات.