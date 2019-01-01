«البيئة السعودية»: 100 فرقة و50 سيارة لمكافحة الجراد الصحراوي جنوب غرب المملكة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات بقيادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بهدف متابعة مكافحة الجراد الصحراوي، والسيطرة على الآفة والقضاء عليها، من خلال 100 فرقة متكاملة بالسائقين والعمالة والمبيدات المناسبة، إضافة إلى 50 سيارة مكافحة.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تقسيم منطقة عسير إلى ستة، ولكل قطاع مشرف، يرتبطون جميعًا بضابط الاتصال بالمنطقة، مشيرة إلى أن حملة المكافحة مستمرة يوميًا وعلى مدار الساعة.

وبينت الوزارة، أن مواسم التكاثر المتتالية تسببت بتشكيل أسراب ذات كثافات وأعداد عالية جدًا منذ منتصف العام الماضي.

وذكرت الوزارة، أن الحالة التي تمر بها المملكة، غير متوقعة، وتشكلت في نطاق غير مألوف، مؤكدة أن مرتفعات المملكة ليست من المناطق التي تمثل موسمًا لتكاثر الجراد الصحراوي، ولم تسجل ضمن خرائط نطاق التكاثر المعتمدة في منظمة "الفاو" بقسم الجراد الصحراوي.

وأفادت الوزارة، أن سبب تفاقم الأزمة تمثل في وجود الإصابة في تضاريس وعرة جدًا لا تسمح بإجراء المكافحة التقليدية بالإمكانيات المخصصة للجراد الصحراوي، وهو ما شكل عوائق عدة أمام الفرق الميدانية في استخدام آليات المكافحة المعمول بها.