اتحاد الفروسية يشكر وزير الرياضة ووزير الزراعة بعد حل أزمة الحجر البيطري

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على المجهودات التي قام بها من أجل إنهاء أزمة الحجر البيطري على الجياد التي يستخدمها فرسان مصر في المنافسات الدولية، والاتصالات التي تمت مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة الذي تفضل مشكورا بالتوجيهات اللازمة للتوصل لحل بتخفيض مدة الحجر البيطري على الجياد لتصبح 40 يوما بدلا من 80 يوما.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت بين المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبد الحكيم محمود علي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة وتم خلالها وضع كافة الحلول التي تم الاتفاق عليها لتنفيذها.

شهدت الفترة الماضية عرض المشكلة على أشرف صبحي ومشاورات مع هشام حطب حتى تم التواصل مع وزير الزراعة لعرض الموقف كاملا.

كان فرسان مصر يواجهون أزمات في الحجر البيطري يتسبب في أزمات تؤثر على مشاركتهم في البطولات الدولية ، حتى نجحت الاتصالات الأخيرة وتدخل وزير الشباب والرياضة للتوصل لحلول خاصة أن هناك العديد من البطولات الدولية في الفترة المقبلة والتي تحتاج لسرعة إنهاء الإجراءات.