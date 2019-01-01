5 آلاف مخالفة مرورية في حملات على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، الحملات المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة.

وتأتي الحملات تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5000مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.