•واثق أن الشعب التونسي سيحافظ على الإرث الذي أرساه الفقيد

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، قائلًا: «كان خلفا لرئيس الجمهورية التونسية الأسبق العظيم الحبيب بورقيبة».

وأضاف -في كلمته خلال مراسم تأبين الرئيس الراحل، بقصر قرطاج، اليوم السبت- أن السبسي كان صاحب رؤية كبيرة وحريص على مساندة دولة فلسطين، واستضافة بلاده للفلسطينيين دائمًا.

وتابع: «واثق في أن الشعب التونسي سيحافظ على الإرث الذي أرساه الفقيد، ونتقدم بخالص التعازي لأسرة الرئيس الراحل والشعب التونسي من الشعب الفلسطيني».

وتقام اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس الماضي، وفاة الرئيس التونسي في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.