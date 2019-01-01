 مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2019 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

كابول - د ب أ:
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 10:28 ص

ذكر مسؤولون محليون أن 4 أشخاص قُتلوا اليوم السبت، عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، حميد الله نوروز، وأمان الله كمران، إن الانفجار الذي وقع في منطقة آب باند، أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا، من بينهم زعيم المنطقة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضاف عضوا المجلس الإقليمي أن السيارة المفخخة استهدفت مبنى إداريا، دُمر تماما.

وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للبحث عن تسوية سياسية للصراع، كثيرا ما يهاجم المسلحون أهدافا أفغانية ودولية في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتقد المسلحون أن المكاسب العسكرية يمكن أن تعزز وضعهم في المحادثات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك