تفاصيل تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم وحيثيات تورط 7 ضباط

كشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالسودان، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن تورط سبعة ضباط بالعملية، دون أي تعليمات من المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا أن تحقيقات اللجنة لم تظهر أي حالات اغتصاب أو عمليات حرق، حسبما أفادت شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

وأوضح سعيد أن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في العملية، مضيفا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

وذكر سعيد أن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع إلى موقع الاعتصام، وأن أحد الضباط أمر بجلد المحتجين.

وأشار سعيد إلى أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات، كما استمعت إلى 59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة، قائلا إن لجنته استمعت لـ168 شاهداً من القوات النظامية، بجانب مواطنين وأطباء ومعتصمين.

وتابع سعيد قائلا إنه تبين للجنة أن ضابطاً برتبة لواء ركن قام بإصدار أمر لعميد بتحريك قوت مكافحة الشغب، وأن القوة لم تكن لديها تعليمات بالمشاركة في فض الاعتصام.

وأشار إلى أن تحذيرًا تم للعميد من التجاوز إلا أنه خالف وأدخل القوة إلى منطقة الاعتصام، وأمر بجلد المعتصمين بقيادة مقدم، والذي حضر التنوير الخاص بالتعامل مع المعتصمين بمنطقة "كولمبيا"، ويعرف أنه لا توجد تعليمات بالتعامل مع المعتصمين بساحة القيادة العامة.