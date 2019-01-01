ارتفاع أعداد جثث مهاجرين قبالة مدينة الخمس الليبية

أعلن مدير فرع الهلال الأحمر بمدينة الخمس الليبية أسامة الفاضلي، ارتفاع عدد جثث المهاجرين الذين تم انتشالها من سواحل الخمس شرق طرابلس، فقد بلغت -حتى صباح اليوم السبت 66 جثة- بعد ظهور 4 جثث أخرى صباح اليوم بميناء الصيد في المدينة.

وتوقع الفاضلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"- زيادة أعداد الجثث التي ستلفظها الأمواج تلك الأيام، مضيفا: "المركب الذي كان يقل المهاجرين ليس كبيرا جدا، ولكنه كان يحوي عددا مهولا من المهاجرين، وصل بحسب تصريح من تم إنقاذهم إلى 360 مهاجرا، ونعتقد أن هذا العدد الكبير هو الذي جعل القارب ينقسم إلى نصفين، تاركا المهاجرين في عرض البحر".

وخالف تصريح الفاضلي، تصريحات صحفية سابقة لحرس السواحل الليبي الذي حدد أعداد المهاجرين بالقارب الغارق بـ250 مهاجرا جرى إنقاذ 134 منهم.

ومن ناحية أخرى، أوضح الفاضلي أن عدد من تم إنقاذهم من المهاجرين يصل لنحو 160مهاجرا، وبهذا سيكون هناك نحو 138 مهاجرا لازال مصيرهم مجهولا بعد انتشال الهلال الأحمر 66 جثة، إلى جانب جثة أخرى من جانب حرس السواحل.

وأكد عدم دفن أي جثة من التي تم انتشالها حتى الآن، مشيرا إلى بقاء بعض جثث المهاجرين لنحو أسبوع أحيانا دون دفن.

واشتكى من عدم وجود ثلاجات لحفظ جثامين الموتى من المهاجرين، وأيضا قطعة أرض بالخمس مخصصة لدفن من يلقى حتفه منهم، مضيفا: "في السابق كنا نتعاون مع المجلس البلدي القره بوللي وندفن الجثث في تلك المنطقة، وإمكانيات بلدية القره بوللي لا تسمح بذلك الآن، ولهذا نحن بحاجة لقطعة أرض تخصص لدفن جثامين المهاجرين".

وحول دور المنظمة الدولية للهجرة، ذكر الفاضلي أن ذلك مقصور على الدعم اللوجستي، وتوفير بعض المعدات، وأنها غير مختصّة بتوفير أماكن للدفن.

وكان قارب خشبي يحمل أعدادا كبيرة من المهاجرين غرق قبل يومين على بعد خمسة أميال من سواحل الخمس، ونجح خفر السواحل في إنقاذ بعضهم.