أسترالي يعثر على كيلوجرامين من الذهب في الأدغال

«صدفة» حولت حياة مواطن أسترالي متقاعد، حيث أصبح من الأثرياء ومالكي الذهب الخالص، وفي لحظة كسب ما يقرب من 160 ألف دولار دون أي مشقة أو جهد.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شخصا متقاعدا محظوظا اكتشف كتلة صلبة من الذهب يبلغ وزنها 2 كجم، تم العثور عليها بالصدفة في ضواحي مدينة بالارات في فيكتوريا، وتفاجأ عمال التنقيب بالقطعة التي يعتقدون بأنها الأكبر التي يتم اكتشافها.

وقال مارك داي، أحد موردي معدات التنقيب في شركة "جولد بالارات"، إن القطعة التي تم اكتشافها هي أكبر كتلة صلبة سمع عنها منذ عقود، مشيرًا إلى أنه يعمل في المجال منذ 25 عامًا، وأن هذا هو "أكبر اكتشاف".

القصة حدثت عندما كان الرجل المتقاعد يبحث في المراعي القديمة مع أحد الكاشفين، عندما رن الإنذار بوجود أحد المعادن تحت تلك المنطقة، اكتشف في البداية رصاصة، ثم عاد الإنذار مرة أخرى ليعيد الحفر، واكتشف وجود الذهب على بعد متر تحت الأرض.

وأضاف "داي" أنه شعر بالصدمة عند معرفة حجم الكتلة وأصر على رؤيتها، مشيرًا إلى أن صاحب القطعة لم ينم لمدة 3 أيام لعدم معرفته ماذا سيفعل بها.

وأشار إلى أن "المنقب المحظوظ" لن يتوقف عند هذا الحد، لافتا إلى أنه اشترى كاشفًا جديدًا للرف العلوي، وسيعود إلى نفس المنطقة في الأدغال للبحث عن المزيد من الذهب.