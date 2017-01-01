 الكونغو الديمقراطية تستضيف الدورة التاسعة للألعاب الفرانكوفونية عام 2021 - بوابة الشروق
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الكونغو الديمقراطية تستضيف الدورة التاسعة للألعاب الفرانكوفونية عام 2021

كينشاسا- أ ش أ:
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 6:28 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 6:28 م

تستضيف أفريقيا مجددا فعاليات الدورة التاسعة للألعاب الرياضية الفرانكوفونية بعد استضافتها للدورة الثامنة منها عام 2017 على أرض دولة ساحل العاج.

وأعلنت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أنها اختارت تنظيم الدورة التاسعة للألعاب الرياضية الفرانكوفونية عام 2021 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد انسحاب مقاطعة "نيو ـ برانزويك" الكندية واعتذارها عن تنظيم هذه الفعالية لأسباب تتعلق بميزانيتها المالية.

ونقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن المجلس الدائم للفرانكوفونية في بيان أنه "أبدى رأيا مؤيدا لانعقاد الدورة التاسعة للألعاب الفرانكوفونية عام 2021 في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

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