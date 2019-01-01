قوميو ويلز ينظمون مسيرات من أجل الاستقلال وضد «بريكست بدون اتفاق»

انضم مئات من قوميي مقاطعة ويلز البريطانية إلى "مسيرة من أجل الاستقلال" اليوم السبت، في بلدة كارنارفون بمنطقة شمال ويلز، وقالوا إن بريطانيا تتجه نحو خروج كارثي من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، تحت قيادة رئيس الوزراء المحافظ الجديد، بوريس جونسون.

وقال جويون هالام، أحد المنظمين، إن المسيرة تمثل "حدثا خطيرا، نظرا لأننا، بوصفنا من مواطني ويلز، سئمنا من أن يقرر آخرون مستقبلنا".

وأضاف هالام في مقطع فيديو نشره موقع "نورث ويلز لايف" الإلكتروني: "هناك ثقة جديدة، وطاقة جديدة، في أنحاء ويلز".

وأضاف أمام حشد ضخم كان يترقب انطلاق المسيرة: "نحن مستعدون للاستقلال".

وقبل المسيرة، قالت ليز سافيل روبرتس، العضوة بمجلس العموم البريطاني عن حزب "بليد سيمرو" القومي في ويلز إن جونسون ملأ حكومته الجديدة بـ"أكثر المؤيدين لبريكست من اليمينيين المتشددين في الذاكرة الحديثة".

وكتبت سافيل روبرتس في تعليق لحزب "بليد سيمرو": "تحت قيادة جونسون، تمضي بريطانيا قدما في سبيل بريكست كارثي بدون اتفاق، سيدمر مجتمعاتنا وصناعتنا وأسلوب حياتنا-ربما للأبد".

وقالت إن حركة استقلال ويلز "قوة ترفض السياسات المتردية والمتخلفة لتلك الدولة البريطانية المحتضرة".