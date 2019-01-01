رؤساء الدول وممثلو المنظمات العالمية يقدمون واجب العزاء خلال تشييع جثمان السبسي

حرص عدد من رؤساء الدول العربية والدول الشقيقة وممثلي المنظمات العالمية، والشخصيات السياسية البارزة في تونس على تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، خلال مراسم تشييع الجثمان التي تقام الآن في قصر قرطاج.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد