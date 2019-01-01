محافظة سوهاج: رفع 1600 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال أسبوع

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 1600 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 20 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة، وتشجير 20 شجرة بشارع عبدالله النديم، و25 شجرة بشارع الحرية بجوار سور السكة الحديد وقص الأشجار القديمة بمداخل المدينة، مشيرا إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة في الظهير الصحراوي، والمنطقة الصناعية، والطريق المؤدي إلى مطار سوهاج الدولي، وإدارة مرور جرجا وقرية الرقاقنة، حيث تم رفع 10 أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 260 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة من منطقة الأبعدية، وشارعي عبدالله النديم، وبورسعيد، ومنطقة المشوادي الشرقي، والمشوادي الغربي، والإمام الطبري، وحوض الزهورات، وشيخ العرب، والمشتل.

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا إلى أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة البلينا، تم خلالها رفع 50 طن قمامة، لافتا إلى القيام بحملات مكبرة بقريتي عرابة أبيدوس، وأولاد عليو، أسفرت عن رفع 40 طن مخلفات من الطرق العامة الرئيسية بقرية أولاد عليو، ورفع 60 طن تراكمات بقرى الحرجة، والقرعان بأبيدوس، بالإضافة إلى تنفيذ حملة اشغالات مكبرة في شوارع مدينة البلينا لتحقيق السيولة المرورية.

ولفت عوض إلى أنه تم رفع 105 أطنان من المخلفات والتراكمات من شوارع قرية برديس، بالإضافة إلى رفع 40 طن آخر من طريق (العرابة - البلينا) بجوار مجمع المدارس بالحرجة قبلي، ورفع 90 طنا من المخلفات لرفع كفاءة طريق (أم الطبول- الساحل قبلي- والساحل بحري)، وطرق العمارنة، وطريق نجوع برديس.

وفي حي شرق سوهاج، قال أحمد شاكر رئيس الحي، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع كفاءة كورنيش النيل الشرقي، حيث تم ري وزراعة أشجار جديدة، مشيراً إلى أنه في إطار مبادرة "نحو منشأة صحية آمنة ونظيفة"، تم رفع كفاءة النظافة بمستشفى الأمراض المتوطنة بالحي، حيث تم استهداف مدخل المستشفى، والطرقات الداخلية، والحدائق، بالتعاون مع فريق العمل بالمستشفى.

أما في حي غرب سوهاج، لفتت فريدة سلام رئيس الحي إلى أنه تم رفع 300 طن قمامة خلال حملات النظافة، بقطاعات المخبز الآلي، وشارع البحر، والمحطة، وقطاع غرب، مشيرة إلى رفع القمامة بجميع قطاعات الحي، والتي شملت موقف المنشاة، وقرى سوهاج بنجع مصلح، وموقف جهينة بشارع سيالة أولاد نصير، وموقف قنا ونجع حمادي بمنطقة الحويتي، بالإضافة إلى أعمال مبادرة تطوير حي راشد التي أطلقها محافظ سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج خلال الأسبوع الماضي.

واستطرد عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه تم رفع 20 طنا من المخلفات وذلك في نطاق المدنية بشارع صلاح سالم، وميدان أبو غريب، كما تم رفع 15 طنا من مخلفات القمامة بالطريق الغربي والسريع، وطريق السبايكة، مشيراً إلى رفع 20 طن مخلفات، ورفع 26 طنا آخر من قرى مشطا، وسلامون، و المدمر، ومسح 22 كم من الطرق بقرى الرياينة، والجباب، والتحرير، والطريق الغربي "الوحدة الصحية"، والطريق القبلي، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة بطريق الرياينة طما شرقا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طما أنه تم رفع 20 طنا من المخلفات الناتجة عن عملية تمشيط الطرق بقري سلامون، ومشطا، ورفع 16 طن تراكمات من قرية الشيخ عمار، والطريق الغربي، وامام مرشح مياه قرية العتامنة، ورفع 25 طنا من المخلفات بقرى مشطا، والعتامنة، وأمام سنترال مشطا والعمارات السكنية بمشطا، وجزيرة العتامنة، وتم رفع حوالي 18 طنا من المخلفات من شارع مكة المكرمة، وشارع الملوحة، وشرق البلد، ومنطقة الساحل.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، عن رفع 260 طن تراكمات وقمامة بالوحدات القروية (بناويط، وأولاد إسماعيل) وقرى بني هلال، وفزارة، والأخيضر، وطريق أولاد إسماعيل- جهينة، كما تم رفع الحيوانات النافقة من أمام المنازل بقرية أولاد إسماعيل.

وفي مركز ومدينة المنشاة، قال شريف السيد حسين رئيس المركز إنه تم تنفيذ حملة نظافة مجمعة بقرية أولاد حمزة، أسفرت عن رفع 100 طن من المخلفات الناتجية عن تطهير الترع بقرية الأحايوة غرب، وترعة نجع حمادى، وغربي مزلقان السكة الحديد، وعلى ترعة سيلة الأحايوه، وبجوار مركز شباب الاحايوه، مشيرا إلى رفع 70 طنا من التراكمات الموجودة بجانبي الترعة بجوار عمارات التأمين الصحي خلف السنترال، والطرق الجانبية بقرية الدويرات.

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكبرة بعرب مهدي التابعة لقرية الحواويش، وتم تمهيد الطرق ورفع الأتربة والإشغالات وترميم ودهان البلدورات ودهان الأعمدة باللون الفضي، وعمل صيانة لها، شملت الحملة "مرشح الحواويش، ومدخل القرية، وشوارع القرية، وبلغت كمية المواد والمخلفات المحملة 15 طنا، وتم رفع 10 أطنان أخرى بقرية نيدة شملت "منطقة نجع فاضل، وشارع الترعة المردومة، وتم رفع المخلفات والأتربة بحمولة 10 أطنان، مشيرا إلى تنفيذ حملة مرافق ورفع إشغالات شملت بندر أخميم، وأسفرت عن تحرير 15 محضر نظافة وإشغال طريق.

وفي مركز ومدينة طهطا، أشار علي رفاعي رئيس المركز إلى تنفيذ حملة مكبرة لرفع اللوحات الإعلانية المخالفة بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا، وإزالة المخالفات، والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضاري، بالإضافة إلى أعمال التشجير بمجمع 25 يناير والمدرسة اليابانية الجديدة، وشارع الثورة، ومنطقة غرب طهطا (الفخرانية).