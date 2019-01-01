مواطنان أمريكيان يعترفان بقتل شرطي إيطالي طعنا

ذكرت الشرطة الإيطالية -اليوم السبت- أن اثنين من المواطنين الأمريكيين "19 عاما" اعترفا بتورطهما في هجوم بسكين على رجل من شرطة الدرك "كارابينيري" في روما.

وتم إلقاء على الرجلين، اللذين يزعم تورطهما في الهجوم، بعد أن تم تحديد موقعهما في إحدى الغرف الفندقية، مختبئين وراء لوحة سقف، واعترفا بالهجوم خلال استجواب، بعد أن اقتادتهما الشرطة إلى الحجز.

وكان رجل الشرطة ماريو سيرسيلو ريجا "35 عاما" قد تلقى ثماني طعنات، مما تسبب في وفاته، ليلة الخميس/الجمعة في منطقة "براتي" وسط روما بالقرب من الفاتيكان.

وكان سيرسيلو ريجا من بين العديد من ضباط الشرطة الذين شاركوا في عملية بالملابس المدنية ضد اثنين من اللصوص، اللذين سرقا حقيبة ظهر من رجل إيطالي.

وعرض اللصان إعادة حقيبة الظهر إلى الضحية، مقابل 100 يورو وجرام من الكوكايين.

وأبلغ الرجل الشرطة بالجريمة، واتفق على لقاء اللصين في مكان معين ولكن رجال شرطة كارابينيري هم الذين ظهروا في الموعد بدلا منه، وتعرضوا للهجوم بسكين.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن مرتكب جريمة الطعن "ربما كان مواطن إفريقيا" وهو وصف أثار تعليقات لاذعة من جانب حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.

ولم يوضح بيان الشرطة أي من المراهقين الاثنين نفذ الهجوم.

يذكر أنه في إيطاليا، لا توجد أشغال شاقة في السجون.

وكتبت شرطة كارابينيري في منشور لها على موقع "فيسبوك" إن "سيرسيلو ريجا" تزوج قبل ما يزيد على الشهر بقليل، معربة عن "الحزن العميق على هذه الخسارة التي تركت أثرها على رجال الدرك البالغ تعدادهم 110 آلاف شرطي".