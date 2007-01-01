الصحة العالمية تدعو الدول إلى المساعدة على الإقلاع عن التدخين

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير عالمي أمس الجمعة، أن جميع بلدان العالم جعلت التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن لا يزال هناك نقص في السياسات لمساعدة أولئك الذين يريدون الإقلاع عن هذه العادة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان "الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل ما يمكن لأي شخص القيام به من أجل صحته".



ويعيش ما يقرب من 5 مليارات شخص، أو 65 في المائة من سكان العالم، في دول استخدمت واحدًا على الأقل من تدابير مكافحة التبغ التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية- بزيادة أربعة مرات مقارنة بعام 2007.



وفي تلك السنة، قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات لإحصاءات استخدام التبغ، والمناطق الخالية من التدخين، والتحذيرات الصحية على عبوات هذه المنتجات، وحظر الإعلانات، وفرض الضرائب وبرامج الإقلاع عن التدخين.



ومع ذلك، يعيش 4ر2 مليار شخص فقط في البلدان التي تساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.



وتدعو منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى وجوب قيام الأطباء بتقديم نصائح قصيرة للمدخنين أثناء الفحوصات الدورية.