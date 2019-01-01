هامبورج يضم اميتشي النجم الشاب لارسنال

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أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم السبت عن بيع جناحه الشاب خافيير أميتشي إلى هامبورج المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وانضم اميتشي البالغ من العمر 18 عاما إلى هامبورج بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 5ر2 مليون يورو.

وسيرتدي اميتشي لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 18 عاما، القميص رقم 17 في هامبورج.

وتلقى اميتشي عروضا من برشلونة وبايرن ميونخ وانتر ميلان ونيس وهيرتا برلين لكنه فضل الانضمام لهامبورج أملا في المشاركة بشكل أساسي.

وانتقل اميتشي إلى ارسنال في 2013 قادما من فولهام لكنه لم يشارك مطلقا مع الفريق الأول.