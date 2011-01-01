الرئيس التونسي المؤقت باكيا السبسي: «عاجزون على توديعك يارفيق دربي وسنواصل ما شرعنا فيه»

•ترك أثرا لا يمحى وبصمات لا تحصي ونجح في تحقيق توازن سياسي بالبلاد

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر القائم بأعمال رئيس الجمهورية، إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي تحمل الكثير من المسؤوليات الكبرى وترك فيها أثرًا لا يمحى وبصمات لا تحصى من أجل ترسيخ قيم الحرية وعلوية القانون، وهيبة الدولة، متابعًا أنه نجح في تحقيق توازن سياسي في البلاد.

وأضاف في كلمته خلال تأبين الرئيس الراحل، اليوم السبت بقصر قرطاج، «كان رجل دولة بامتياز وكان نصيرًا متحمسًا لمبادئ الديمقراطية في الحياة الحزبية والرئاسية منذ مطلع السبعينيات، وترأس الحكومة في 2011 حيث كانت الانقسامات في أشدها ونجح في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار بلاده وتنظيم أول انتخابات حرة ديمقراطية في تونس أكتوبر 2011».

ونعى الرئيس التونسي الراحل باكيا: «عرفنا فيك التعلق والواجب الوطني والسعي لمصالح البلاد العليا، واليوم وأنت تلبي نداء ربك عاجزون على توديعك يارفيق دربي، سوف نواصل ما شرعنا فيه بناء دولة ديمقراطية على أساس علوية القانون ونزاهة المؤسسات».

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد