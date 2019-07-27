قالت الفنانة إنجي وجدان، إنها لم تدخل الفن بالواسطة، وأن جميع أقاربه ليس لهم علاقة بالوسط الفني، مؤكدة عبر حسابها بموقع "تويتر" أن دخولها في مجال التمثيل ليس من باب الشهرة أو المال، قائلة:" لو كنت بشتغل لسبب منهم كان زماني في حتة تانية".

وأضافت : "بحب التمثيل بجد هو فعلا الحاجة الوحيدة إللي بتبسط وأنا بعملها، متعب وبيخلي الواحد بعيد عن عيلته لفترة طويلة، ولكن بصحى كل يوم عايزة أروح الشغل علشان بحب الشغل"، وعمري ما أذيت حد، ولا بحب أذي حد، يمكن يكون في شوية خلافات أو حصل شوية خلافات ما بيني وبعض الزملاء، لكن مبحبش أقعد أعمل منها حوارات وخناقات على السوشيال ميديا".

كما تحدثت عن نجاح مسلسلها "طلعت روحي" وكتبت: " أقدر أقول عليه إنه أكبر نجاح ليا وإنه هيفضل دايما في قلبي ليه مكانة خاصة، مبسوطة الحمد لله من رد الفعل في كل حته، سوشيال ميديا أو في الشارع، وحابة بجد أشكر كل إللي اشتغلوا على العمل ده لأنهم بجد كلهم كانوا حابينه جدا جدا"".

وشوقت "إنجي" جمهورها لعمل فني جديد قائلة:" وإن شاء الله العمل إللي جاي هيبقى حلو جدا إن شاء الله، الواحد بيحاول دايما يفضل متفائل علشان الحاجات الحلوة تحصل، وده أنا متاكدة منه إن شاء الله".

وفي نهاية حديثها، اعتذرت انجي للصحفيين علي عدم ردها عليهم في هذة الفترة، مبررة ذلك بسبب ظروف صحية وعائلية".