الحكومة الروسية توافق على مشروع قانون بالمصادقة على اتفاقية بشأن «الحوادث النووية»

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق للتعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة في حالات التأهب عند وقوع حوادث نووية أو إشعاعات والمساعدة المتبادلة في القضاء على النتائج المترتبة عليها.

وذكر بيان للحكومة الروسية اليوم السبت، أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في نوفمبر 2018، خلال اجتماع لمجلس رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة في أستانا.

وتؤسس هذه الاتفاقية لإجراء تعاون بين دول رابطة الدول المستقلة من أجل تسهيل تقديم المساعدة في حالة وقوع حوادث نووية أو حدوث حالة طوارئ إشعاعية من أجل تقليل عواقبها إلى الحد الأدنى، وكذلك لحماية الصحة العامة والممتلكات والبيئة من آثار الانبعاثات المشعة .