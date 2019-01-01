بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ومعهد «دون بوسكو» الإيطالي لتنفيذ برامج تدريبية

وقع رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، مع مدير عام معهد "دون بوسكو" بالإسكندرية الراهب جيسودوس أروكيام، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة والمجتمع المدني، تحت إشراف الجامعة، وإصدار شهادة مشتركة ومعتمدة من الطرفين.

وأكد الكردي - حسبما أفاد بيان للجامعة - أن التنفيذ سيبدأ مباشرة ليستفيد الطلاب من هذه البرامج خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحًا أن التدريب سيتم بالقاعات وورش الجامعة بكليات الهندسة والتربية والتربية النوعية والفنون الجميلة وداخل مبنى إدارة الجامعة.

وأضاف أن التعاون مع معهد "دون بوسكو" يأتي لكونه أحد المعاهد الرائدة في التدريب المهني وفق المعايير المعتمدة لدى المعاهد العليا الإيطالية ذات الجودة العالية في التدريب التقني.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون يأتي تنفيذًا لمبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة، وسعيًا من جامعة الإسكندرية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للمشاركة بهذه المبادرة، من خلال مركز جامعة الإسكندرية للتدريب المهني الذي أنشأه القطاع لهذا الغرض.

حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور علاء رمضان، ومساعد نائب رئيس الجامعة للمسئولية المجتمعية والتطوير الإداري الدكتور رانيا الشرقاوي، والمدير التنفيذي لمركز التدريب المهني بالجامعة الدكتور أحمد عبد الهادي.