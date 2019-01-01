تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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حيد الجيش التركي 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذتها قواته الجوية على معاقل الحزب شمال العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقة "متينا"، بالتوازي مع عملية المخلب الجارية على مخابئ "المنظمة الإرهابية" في منطقة هاكورك شمال العراق.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين من الحزب وتدمير مخابئ ومواضع أسلحة تابعة لهم.

يذكر أنه في 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.