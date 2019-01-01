وزارة الدفاع الأذرية: أرمينيا تخرق الهدنة 18 مرة على خط الجبهة بيننا

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم السبت، أن الوحدات الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار 18 مرة على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة وفقا لما نقلته وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج): إن الوحدات الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذرية وفي عدد من قرى الأخيرة.

يذكر أن الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي بدأت في فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وإعلانه فى عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باج الجبلية وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

جدير بالذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ، ومازالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.