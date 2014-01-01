242 ألف أسرة حصلت على وحدات مدعومة منذ 2014.. و«جهاز أكتوبر» يبدأ رفع كفاءة محور الكفراوى لتسهيل الحركة المرورية

قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، مى عبدالحميد، إن برنامج الإسكان الاجتماعى وفر وحدات سكنية مدعومة لنحو 242 ألف أسرة، لافتة إلى أن 66 % من المستفيدين بالوحدات تحت متوسط خط الفقر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط وذلك حتى يناير 2019، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين.

وأضافت عبدالحميد، فى بيان، أمس، إن عدد المستفيدين من البرنامج على مدى 5 سنوات بلغ نحو 3.6 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.

وأشارت إلى أن المشروع يعطى أولوية للنساء والشباب، حيث أن 72% من المستفيدين دون سن الأربعين بينما 20% من النساء، إذ دعم البرنامج 48 ألف أسرة تعولها النساء.

ولفتت إلى أن الصندوق تعاون مع البنك الدولى فى عام 2015 من خلال برنامج التمويل العقارى الشامل، بقيمة 500 مليون دولار، حيث تتمثل أهدافه فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى.

وأوضحت، أن برنامج التمويل العقارى الشامل حصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمى.

وأكدت إن برنامج الإسكان الاجتماعى يدعم مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة مع الحكومة من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل.

يشار إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قالت إن البنك الدولى أشاد فى تقريره الصادر فى 10 يوليو الحالى، بـ«الدور الهام» الذى يضطلع به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن البرنامج الذى أطلقته الحكومة فى عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وفى سياق آخر، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شريف الشربينى، عن البدء فى أعمال رفع كفاءة محور الكفراوى من ميدان ڤودافون حتى ميدان الحصرى بطول 6.5 كيلو متر؛ لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

وقال الشربينى، إن أعمال رفع الكفاءة تشمل تنفيذ أعمال للرصف، وتقليل عرض الجزيرة الوسطى لتصبح بعرض 4 أمتار، وتوسعة حارات السير «السريع – البطىء»، مضيفا أنه جارِ دراسة تنفيذ أماكن انتظار، وإعداد اللوحات الفنية لتجميل الجزيرة الوسطى لجعله طريقا حضاريا، مشيرا إلى أنه جارى استكمال باقى عناصر رفع كفاءة الطريق بعمل مطبات بأماكن التهدئة والمارة، وكذلك تركيب اللوحات والعلامات الإرشادية، وإبراز أماكن عبور المشاة والمعاقين وعمل دراسة ضوئية.

ومن جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد رجب، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربى ــ طريق الامتداد 2.

وأوضح أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وأعمال البردورات والانترلوك، والكهرباء، مشيرا إلى مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.