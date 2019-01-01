السعودية تعلن وصول 926 ألف حاج إلى المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم السبت وصول 926.726 حاجا إلى المملكة منذ 22 يوليو الماضي حتى أمس الجمعة.

وقالت الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها اليوم إن الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم 22 تيوليو الماضي ) وحتى أمس بلغوا 926.726 حاجا.

وأوضحت المديرية أن الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 229.881 حاجًا، فيما قدم عن طريق البر 35.148 حاجًا وعبر البحر 10.349 حاجًا بزيادة 91.244 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11%.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج الذي أدوا فريضة الحج العام الماضي بلغوا مليونين و371 ألف حاج.