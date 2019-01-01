«داعشي» يفجر نفسه خلال مداهمة الجيش السوري لمزرعة في ريف درعا الشمالي الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فجر انتحاري نفسه خلال مداهمة عناصر من القوات السورية لمزرعة في ريف درعا الشمالي الشرقي اليوم السبت.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "فجر انتحاري من تنظيم "داعش" الإرهابي يرتدي حزاما ناسفا نفسه خلال مداهمة القوات الحكومية السورية مزرعة في بلدة "مليحة العطش" "35 كم شمال شرقي مدينة درعا" ظهر اليوم السبت، بعد ورود معلومات للقوات الحكومية عن وجود خلية تابعة لداعش بالمزرعة".

وأضاف المصدر: "أصيب عدد من عناصر القوات الحكومية بجروح، وتم نقلهم إلى مشفى مدينة الصنمين، شمال محافظة درعا".

وتعتبر "مليحة العطش" أول بلدة يسيطر عليها الجيش السوري في ريف درعا الشمالي.

وسيطر الجيش السوري والقوات الموالية له على البلدة نهاية يونيو الماضي بعد السيطرة على مدينة بصر الحرير.

وتشهد محافظة درعا عمليات اسشتهداف يومية للقوات الحكومية السورية، إضافة إلى استهداف عناصر من فصائل المعارضة السورية بعد تسوية أوضاعهم والعمل مع القوات الحكومية.