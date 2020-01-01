سجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين، خسائر قدرها 2ر3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنة بخسائر 52 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام2019.(الدولار يساوي 75ر3ريال ).



وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى "الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لمدة شهرين خلال الفترة الحالية وذلك لإجراء الصيانة".



وأشارت الشركة إلى أن انخفاض هامش الربح على المنتجات خلال هذه الفترة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار جائحة (كورونا)، أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وضغط الأسعار بشكل أكبر، إضافة إلى انخفاض متوسط الإنتاج للمصفاة بنسبة 54 بالمئة وانخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 15 بالمئة.