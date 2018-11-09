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ألمانيا تسمح للأطفال بطرح أسئلة على الوزراء في البرلمان

البرلمان الألماني
البرلمان الألماني

نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 5:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 5:14 ص

على غرار النموذج الهولندي أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" في وثيقة خاصة الموافقة للسماح للتلاميذ مستقبلاً بطرح أسئلة على وزراء الحكومة أو وكلائهم في البرلمان الألماني مرة واحدة سنوياً.

أقرت اللجنة المعنية بالأطفال في  البرلمان الألماني "بوندستاغ"  في وثيقة خاصة بها أنه من المقرر السماح للتلاميذ مستقبلاً بطرح أسئلة على الوزراء في البرلمان مرة سنوياً. وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن يدخل أطفال من الصفين السابع والثامن  البرلمان  لمدة ساعة مستقبلاً مرة واحدة في العام.

وتضمنت الوثيقة اقتراحاً بأن يكون هناك "ساعة أسئلة للأطفال" بصورة دورية، وفقاً للنموذج الهولندي، بحيث يتم السماح لتلاميذ بتوجيه أسئلة لوزراء أو وكلاء وزراء في البرلمان قبل وقت قصير من بداية العطلة الصيفية من كل عام.

وترجع المبادرة لإقرار هذه الوثيقة على نسخة منها، إلى رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله.

ودفع شويبله المنتمي لحزب المستشارة الألمانية الديمقراطي المسيحي بالمقترح قائلاً:  "إن وجود ممارسة مشابهة لساعة سؤال الأطفال في هولندا يمكن أن تكون بمثابة إضافة قيمة للعروض الحالية المقدمة للأطفال والشباب في البوندستاغ الألماني".

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