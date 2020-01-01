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أعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين برئاسة عمرو الجنايني ضوابط، اشتراطات السلامة الواجب توافرها لحضور مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس.

ويقص الزمالك شريط عودة مباريات بطولة الدوري بمواجهة فريق المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالساعة التاسعة مساءا.

الحساب الرسمي لاتحاد الكرة نشر فيديو من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح فيه الاشتراطات الواجب توافرها لحضور مباريات بطولة الدوري.

وجاءت أبرز الاشتراطات إجراء المسحات بشكل مستمر للحكام واللاعبين، وكذلك التزام جميع من في الملعب، بارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين بجانب حضور اللاعبين للمباريات بطاقم الفريق مباشرة.

وإضافة إلى ذلك منع المصافحة أو تبديل القمصان بين اللاعبين وبعضهم بعد نهاية المباراة، ومطالبة اللاعبين بتغيير الطاقم الخاص بهم بين الشوطين.