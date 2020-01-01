 بالفيديو.. اتحاد الكرة يحدد اشتراطات السلامة الواجب توافرها قبل استئناف الدوري - بوابة الشروق
الإثنين 27 يوليه 2020 10:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. اتحاد الكرة يحدد اشتراطات السلامة الواجب توافرها قبل استئناف الدوري

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:11 م

أعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين برئاسة عمرو الجنايني ضوابط، اشتراطات السلامة الواجب توافرها لحضور مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس.

ويقص الزمالك شريط عودة مباريات بطولة الدوري بمواجهة فريق المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالساعة التاسعة مساءا.

الحساب الرسمي لاتحاد الكرة نشر فيديو من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح فيه  الاشتراطات الواجب توافرها لحضور مباريات بطولة الدوري.

وجاءت أبرز الاشتراطات إجراء المسحات بشكل مستمر للحكام واللاعبين، وكذلك التزام جميع من في الملعب، بارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين بجانب حضور اللاعبين للمباريات بطاقم الفريق مباشرة.

وإضافة إلى ذلك منع المصافحة أو تبديل القمصان بين اللاعبين وبعضهم بعد نهاية المباراة، ومطالبة اللاعبين بتغيير الطاقم الخاص بهم بين الشوطين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك