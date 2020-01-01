اليونان: تخفيف حدة التوتر مع تركيا في شرق البحر المتوسط

قالت السلطات اليونانية أن حدة التوتر قد خفت فيما يتعلق بالنزاع القائم مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط. واضافت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين- أن تركيا خفضت عدد السفن البحرية بالمنطقة المتنازع عليها مع تركيا.

وأوضح متحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إن تركيا تسحب السفن البحرية من المنطقة وأن بلاده لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات مع تركيا "في إطار عمل القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

وكانت التوترات - المتعلقة بالنزاع القائم منذ وقت طويل بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي المعروف اختصارًا بـ "ناتو" - قد اندلعت الأسبوع الماضي عندما أعلنت تركيا أنها خططت لإرسال سفن بحث جنوب الجزر اليونانية روديس، وكارباثوس، وكاستيلوريزو.

كما انتقدت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى المبادرة علنًا، وقد ظلت سفينة البحث التركية "أوروك ريس" راسية قبالة ميناء أنطاليا التركي.