فايلر: مواجهة الوداد صعبة ولدينا فرصة تحقيق اللقب

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن فريقه لديه فرصة كبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه لا يفكر في مسألة خوض مباراة أو مباراتين في نصف النهائي أمام الوداد.

وقال فايلر في تصريحات عبر قناة الأهلي:«مباراة الوداد صعبة جدا، وجميع الفرق على مستوى فني عال، وجميعهم يريدون اللقب، ويجب أن يكون هناك حسن حظ مع الأداء الجيد، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق اللقب».

ومن جانبه أشار فايلر إلى أنه لا يهمه مسألة خوض نصف النهائي على مباراتين أو مباراة واحدة:«لا افكر في لعبنا مباراة فقط أو مباراتين، في كلتا الحالتين ليس لدي مشكلة، وعلى أي حال يجب أن نفوز ونقدم أفضل أداء لدينا، والأمر الذي سيحسم المتأهل هو الإعداد الجيد».

وأتم فايلر، بأن التحضير والإعداد لمباراة واحدة يختلف عن التحضير لمباراتين.