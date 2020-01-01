 الإمارات: إصابة 5 عائلات بكورونا بعد حضور زفاف وعزاء - بوابة الشروق
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الإمارات: إصابة 5 عائلات بكورونا بعد حضور زفاف وعزاء

أبو ظبي - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 8:41 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 8:41 م

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، إصابة 5 عائلات بفيروس كورونا، تضم قرابة 47 فرداً من أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر عزاء.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الامارات الدكتور عمر الحمادي، إنه تم رصد العديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواء من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، والتي لا يتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف للصحفيين اليوم أنه تم رصد إصابة 5 عائلات، تضم قرابة 47 فرداً ومن أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر منهم واجب العزاء، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.

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