دراسة: اللوز وعين الجمل يساعدان على الحماية من أمراض القلب

يعتبر عين الجمل واللوز أكثر الأنواع شيوعًا من المكسرات المليئة بالمعادن والفيتامينات والدهون الصحية للقلب، حيث يتم استخدام كلا النوعين من المكسرات في وصفات متعددة، وكثيرا ما تستهلك وحدها.

وفي حين أن كل المكسرات مغذية للغاية، نقارن في السطور التالية بين عين الجمل واللوز والكشف عن أيهما أكثر صحة، كما نشر موقع "هيلث لاين".

• إنقاص الوزن

هذه الأنواع من المكسرات مليئة بالبروتين والألياف؛ ما يجعلها وجبة خفيفة، حيث تساعد على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وووفقا لدراسة نشرت في مجلة بحوث العلوم الطبية، فإن الأشخاص الذين يأكلون اللوز يفقدون وزنهم بنسبة 65% أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوا اللوز، لذلك تدعم العديد من الدراسات الأخرى استهلاك اللوز لفقدان الوزن.

بينما تقول دراسة أخرى، إن الأشخاص الذين تناولوا 30 جرامًا من عين الجمل في نظامهم الغذائي اليومي فقدوا المزيد من الوزن، ولكن ليس بنفس الكمية التي يساعد فقدها اللوز، لذلك يفوز اللوز في فائدة الصحية للمساعدة على إنقاص الوزن.

• للأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر

أثبت وجود مزيج من اللوز وعين الجمل والبندق، أنه يفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر، ولكن هناك 6 دراسات تقول إن اللوز يساعد في تحسين أداء الدماغ، بينما تشير 19 دراسة إلى أن عين الجمل يدعم صحة الدماغ بشكل أفضل؛ لذلك يفوز عين الجمل في المنافسة على تحسين صحة الدماغ.

• الحماية من أمراض القلب

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، ولكن بالحديث عن كل من اللوز وعين الجمل، أظهرت الدراسات أن اللوز يخفض الكولسترول الضار بصحة القلب، ويسيطر على مستوى السكر في الدم ويقلل الالتهاب، ومليء أيضا بمضادات الأكسدة وفيتامين "E" والمغنيسيوم، بينما الجوز غني بالأوميجا 3 المضاد للالتهابات، لذلك يتساوى كلاهما في القدرة على الحماية من أمراض القلب.

• تنظيم نسبة السكر في الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن الدهون والبروتين والألياف في اللوز تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، ويساعد اللوز أيضا على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم في الوجبة، وهو المعدل الذي يمكن أن يؤدي به الطعام إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

ويحتوي عين الجمل أيضًا على كمية جيدة من الدهون والبروتين والألياف، ولكن لا يوجد باحثين يدعون أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مستويات السكر في الدم، لذلك يكون الفائدة أكبر للوز في عملية تنظيم مستوى السكر في الدم.