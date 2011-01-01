قيادي بـ مستقبل وطن: مبادرة الرئيس ما يغلاش عليك تستهدف المواطن البسيط والصناعة الوطنية

أشاد المهندس سامح الشيمي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك" التي تستهدف "تشجيع المنتج المحلي والتي انطلقت أمس الأحد، لتنشيط المبيعات وزيادة الحركة التجارية، مضيفا أنها تأتي في وقت مهم للغاية في ظل التداعيات الخاصة بأزمة فيروس كورونا علي معظم الأنشطة التجارية.

وأكد الشيمي في بيان له اليوم، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تتم مبادرة تستهدف المواطن البسيط والصناعة الوطنية فهي تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع، بالإضافة إلى خصم 10% لحاملي بطاقات التموين بواقع 200 جنيه لكل فرد، وبحد أقصى 1000 جنيه.

وأوضح الشيمي، أن المبادرة تؤكد من جديد اهتمام القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة بالغلابة ولتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل فهي مفيدة لكافة الأطراف سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته والمستهلك بدعمه بسلع ذات أسعار مخفضة، بجانب الإيجابيات الأخري منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج وهذا جانب مجتمعي مهم.