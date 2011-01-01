استمرار ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية إلى أقل مستوى لها منذ عامين، في أعقاب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتفاؤل بشأن المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الأربعاء المقبل سياسته النقدية.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار امام العملات الرئيسية إلى 48ر93 نقطة، بانخفاض قدره 87ر0 نقطة عن مستواه في ختام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 50ر33 دولار أي بنسبة 8ر1 في المئة إلى 1931 دولار للأوقية تسليم اغسطس المقبل، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق.

وكان السعر قد ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي قدره 90ر1941 دولار للأوقية ليتجاوز أعلى مستوى سابق له وكان 70ر1923 دولار للأوقية في 6 سبتمبر 2011.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 65ر1 دولار أي بنسبة 2ر7 في المئة إلى 501ر24 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا. وارتفع سعر النحاس بنسبة 2ر0 في المئة تقريبا إلى 8975ر2 دولار لكل رطل تسليم سبتمبر المقبل.