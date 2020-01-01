قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن هناك متطرفين من جنسيات عديدة في ليبيا، متابعًا: «لا نستبعد استعانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمرتزقة صوماليين في ليبيا».

وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج مدار الغد، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الأحد، أن الميليشيات التي تم نقلهم إلى ليبيا من جنسيات مختلفة كالمغرب وتونس وغيرها، كانت تقاتل في سوريا، وبعض حملة الجنسيات الأوروبية.

واستطرد: «الميليشيات السورية التي نقلت إلى ليبيا أغلبها يقاتل رغبة في المال، ولاعتقادهم بأن أردوغان قائد الأمة الإسلامية، أما الميليشيات الجهادية فهي مرتبطة بشكل أساسي بالمخابرات التركية».

وأكد مدير المرصد السوري ، أن هناك عشرة آلاف متطرف مصنف إرهابي دولي ذهبوا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، موضحا أن الكثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة بالإضافة إلى تصنيفهم دوليا بأنهم إرهابيون.



