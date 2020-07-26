توجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، برسالة لقاطني «عمارة الشربتلى» بمنطقة الزمالك، قائلًا: «اطمئنوا واهدوا نحن منكم وأنتم أهلنا، ولن نترك أحد يضار».

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء أمس الأحد، أن الوزارة حريصة على حي الزمالك، قائلًا إن قاطني العقار سيصبحون سعداء بمشروع المترو بعد انتهائه.

وأكد أن الوزارة ستتحمل أي مصاريف أو نفقات للإصلاح إذا احتاج السكان لذلك، متابعًا أن الوزارة ستصرف مبلغ بدل السكن للمواطنين مرة أخرى لو استمرت المشكلة لأكثر من شهر.

وأخلت أجهزة محافظة القاهرة «عمارة الشربتلى» بمنطقة الزمالك، وذلك بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة.